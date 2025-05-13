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Çin ve Brezilya, Ukrayna Krizinde İşbirliği ve Diyalog İçin Anlaştı

Çin ve Brezilya, Ukrayna Krizinde İşbirliği ve Diyalog İçin Anlaştı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Beijing'de yaptıkları görüşmede Ukrayna krizine dair iletişim ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldılar. İki lider, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan diyalog başlatılmasına destek vereceklerini ifade ettiler.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, Ukrayna krizi konusunda iletişim ve koordinasyonu artırma ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog başlatılması için iki ülkeyi destekleme konusunda mutabık kaldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Çin'e resmi ziyarette bulunan Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, salı günü Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna krizine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İki lider, barış yanlısı ilerici güçler olan Çin ve Brezilya'nın, iletişim ve koordinasyonu artırması, Barışın Dostları Grubu'nun rolüne tam işlerlik kazandırması, doğrudan diyalog başlatma konusunda Rusya ve Ukrayna'yı desteklemesi ve Ukrayna krizinin çözümünde yapıcı rollerini sürdürmek üzere Küresel Güney ülkeleriyle birlikte çalışması gerektiği konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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