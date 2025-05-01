Çin ve Brezilya İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığı

BRASİLİA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile başkent Brasilia'da bir araya geldi. Lula, çarşamba günkü görüşmede ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve işbirliğini genişletmeyi istediklerini söyledi.

Lula, Çin'le sağlam karşılıklı güven inşa ettiklerini ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirdiklerini kaydederek, Brezilya'nın Çin'le olan sarsılmaz dostluğunun, doğru bir seçim olduğunu ve Güney-Güney işbirliği için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Lula, Çin'le yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeyi, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi ve finans ve enerji gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Çin'in "karşılıklı gümrük vergilerine" karşı aldığı kararlı ve güçlü karşı önlemleri takdirle karşıladıklarını belirten Lula, Çin'in haklı eylemlerinin geniş çapta destek gördüğünü, bazı ülkelerin sorumsuz ve tek taraflı uygulamalarınınsa ortak direnişi gerektirdiğini vurguladı.

Lula, Brezilya'nın serbest ticareti desteklemek, uluslararası kuralları savunmak ve uluslararası adaleti çiğneyen her türlü güce karşı koymak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasında daha fazla sonuç elde etmek üzere Brezilya'yla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Wang, BRICS ve Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceklerini, çok taraflılığa bağlı kalacaklarını ve uluslararası kuralları koruyacaklarını söyledi.