Çin ve Brezilya İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Beijing'de Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ve Brezilya Devlet Başkanı Özel Danışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

Pazartesi günkü görüşmede iki devlet başkanı arasında son yıllarda sık sık gerçekleşen görüş alışverişleri ele alındı ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Çin'e yapacağı ziyaretle, özellikle de iki devlet başkanı arasında gerçekleştirilecek önemli görüşmelerle ilgili hazırlık çalışmaları yürütüldü.

Taraflar, iki devlet başkanının stratejik kılavuzluğu doğrultusunda ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasını teşvik etme, çok taraflılığa bağlı kalma, ortak uluslararası kuralları ve Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını koruma ve dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasını teşvik etmeye katkıda bulunma konusunda mutabık kaldı.

Ukrayna krizi ve diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulunan taraflar, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan diyalog ve müzakerelere desteklerini dile getirerek, krizin siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını teşvik yönünde uluslararası uzlaşıyı artırmak üzere Barışın Dostları Grubu çerçevesinde rollerini oynayacaklarını yineledi.