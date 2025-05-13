ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı, geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Çin ve Brezilya'dan, Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerine destek

Çin ve Brezilya'dan, Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerine destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Brezilya, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini desteklediklerini bildirdi.

Çin ve Brezilya, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini desteklediklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna krizi hakkında ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, iki ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da barış müzakerelerine başlama teklifini memnuniyetle karşıladıkları, Rusya ve Ukrayna'nın en kısa zamanda doğrudan diyaloğa başlamasını umduklarını belirterek, bunun çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Ukrayna krizinin kökeninde yatan sorunlara çözüm bulmanın, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşabilmenin nihai yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çin ve Brezilya, her iki taraftan gelen diyaloğu başlatmaya yönelik sinyalleri olumlu değerlendiriyor ve tarafların verimli müzakerelere başlamalarını, siyasi çözüme yönelik daha fazla mutabakat inşa etmelerini ve tüm tarafların makul kaygılarına yanıt vermelerini umuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çin ve Brezilya'nın Mayıs 2024'te Ukrayna krizinin çözümü için yaptığı öneriler içinde taraflara diyaloğun devamını sağlayacak koşulları yaratma çağrısı yaptığı, aynı yılın eylül ayında Birleşmiş Milletler'de Küresel Güney ülkelerini bir araya getiren "Barışın Dostları" grubunun öncülük ettiği hatırlatılarak, iki ülkenin krizin çözümüne destek için olumlu çabaları sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

Putin'in barış müzakerelerine yeniden başlama teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

Rusya ile Ukrayna, daha önce 2022'de savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşmuştu.

Rus yetkililerin daha sonra yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'da Ukrayna'nın uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan devlet ilan edilmesine karar verilmiş ve bu suretle barışa yönelik anlamlı bir ilerleme sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.