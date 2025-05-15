Çin ve Bosna Hersek Diplomatik İlişkilerinin 30. Yıldönümünü Kutladı

Çin ve Bosna Hersek Diplomatik İlişkilerinin 30. Yıldönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Li Fan, Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30. yılını kutladıklarını ve gelecekte işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını vurguladılar.

SARAYBOSNA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Li Fan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı, 14 Mayıs 2025.

Çin ve Bosna Hersek arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü çarşamba günü Saraybosna'da düzenlenen bir törenle kutlandı. İki ülke, törende önümüzdeki on yıllarda işbirliğini derinleştirme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Yıldönümü vesilesiyle Bosna Hersek Parlamenter Meclisi'nde düzenlenen üst düzey seminerde iki ülkeden 100'ü aşkın katılımcı bir araya geldi. Seminere üst düzey yetkililer, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve uluslararası örgüt temsilcileri katıldı.

Seminer kapsamında diplomatik ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim, kültür ve halklar arası etkileşim konularına odaklanan üç panel düzenlendi.

Her iki taraf önümüzdeki on yılların çok çeşitli alanlarda daha da güçlü bir işbirliği getireceğine olan inançlarını ifade etti. (Fotoğraf: Vedad Kamenjasevic/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.