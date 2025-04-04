Çin ve Bosna-Hersek 30. Diplomatik İlişkiler Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic perşembe günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Çin ve Bosna Hersek'in 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde ikili ilişkiler geliştirdiğini, karşılık güveni sürekli olarak geliştirip tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve farklı büyüklüklere, tarihlere, kültürlere ve sosyal sistemlere sahip ülkeler arasında dostça bir arada yaşama ve ortak kalkınmanın örneğini oluşturduğunu söyledi.

Çin-Bosna Hersek ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü geleneksel dostluğun güçlendirilmesini sürdürme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve Çin-Bosna Hersek ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlama konusunda bir fırsat olarak kullanmak üzere Cvijanovic ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cvijanovic ise 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine saygı gösterdiğini, sağlam bir dostluk sergilediğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini kaydederek ortak refahı elde etmek üzere Çin'le ikili ilişkileri daha da derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.