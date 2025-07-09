Çin ve Bolivya 40. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin ve Bolivya'nın birbirinin iyi dostu ve iyi kardeşi olduğunu ve 40 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Bolivya ilişkilerinin değişen uluslararası şartlara yenik düşmeyerek sağlam gelişme ivmesini her daim koruduğunu söyledi.

İki tarafın temel çıkarları ve önde gelen endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerine sıkı destek verdiğini kaydeden Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinden verimli sonuçlar edildiğini ve dostluğun halkların kalbine derinden kök saldığını belirtti.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Arce ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, söz konusu görüşmenin Çin-Bolivya ilişkilerinin gelecekteki rotasını belirlediğini ifade etti.

Çin-Bolivya ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğinin altını çizen Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, Çin-Bolivya stratejik ortaklığını yeni seviyelere çıkarmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Arce ile çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Arce ise Bolivya ve Çin'in son 40 yılda karşılıklı saygı ve dostane işbirliğine dayalı sağlam ikili ilişkiler kurduğunu söyledi.

Çin'in altyapı, teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlarda sunduğu destek ve yardımları büyük takdirle karşıladıklarını belirten Arce, Çin'in Küresel Güney'de birlik sağlama, Çin-Latin Amerika işbirliğini teşvik etme ve daha adil, eşit ve kapsayıcı bir uluslararası düzen sağlamaya yönelik liderliğinden övgüyle bahsetti.

Arce, iki halk arasındaki kardeşçe dostluğu derinleştirmeye devam etme konusunda istekli olduklarını söyledi.