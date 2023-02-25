Çin ve Belarus Dışişleri Bakanları, Ukrayna Krizi ve İkili İlişkiler Hakkında Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Cuma günü Belaruslu mevkidaşı Sergei Aleinik ile ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Cuma günü Belaruslu mevkidaşı Sergei Aleinik ile ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Qin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Eylül ayında Semerkand'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi günde kötü günde kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükselişini açıklamasıyla beraber, ikili ilişkilerin tarihi bir sıçrama gerçekleştirdiğini kaydetti.

Qin, "Çin, iki cumhurbaşkanının ulaştığı önemli fikir birliğini uygulamak, üst düzey alışverişi sürdürmek, devlet başkanı diplomasisini stratejik rehber olarak almak, siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek ve daha verimli bir işbirliğinin teşviki için Belarus ile çalışmaya hazırdır" dedi.

Çin'in, Belarus'u, ulusal istikrar ve kalkınmayı koruma çabalarında desteklemeye devam edeceğini söyleyen Qin, Belarus'un iç işlerine yönelik dış müdahaleye ve ülkeye karşı yasadışı tek taraflı yaptırımlara karşı çıkacağını belirtti.

Aleinik ise, Belarus'un her zaman Çin ile ilişkilerini diplomatik bir öncelik olarak kabul ettiğini, tek-Çin prensibine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'i temel çıkarlarıyla ilgili konularda kararlı bir şekilde desteklediğini söyledi.

Aleinik, çeşitli alanlarda Çin ile pratik işbirliğini daha da derinleştirme ve Belarus ile Çin arasında iyi günde kötü günde kapsamlı stratejik ortaklığı çok yönlü bir şekilde ilerletme çağrısı yaptı.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi ve diğer ortak endişeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Qin, Aleinik'e, Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belge hakkında bilgi verdi. Çin'in her zaman barış tarafında durduğunu ve barış için görüşmeleri teşvik etme çabalarını desteklediğini vurgulayan Qin, ilgili tarafları rasyonel kalmaya, kendilerini dizginlemeye, krizin tırmanmasını ve genişlemesini önlemeye, müzakereleri erken bir tarihte yeniden başlatmaya, birbirlerine saygı duymaya, birbirlerinin meşru endişelerini karşılamaya ve dengeli, etkili, sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmaya çağırdı.

Aleinik, Belarus'un, Çin'in krize siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belgesini tam olarak onayladığını ve desteklediğini belirterek Çin'in ilgili önerilerinin krizi çözmek için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.