Çin ve Belarus arasında iletişim ve koordinasyon çağrısı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolai Snopkov ile bir araya gelerek iki taraf arasında daha yakın iletişim ve koordinasyon çağrısında bulundu. İki ülke liderinin stratejik rehberliği altında güçlü bir gelişme ivmesi gösteren kapsamlı stratejik ortaklığın daha da ilerlemesi için birlikte çalışılması gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong Pazartesi günü Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolai Snopkov ile bir araya gelerek iki taraf arasında daha yakın iletişim ve koordinasyon çağrısında bulundu.

Aynı zamanda hükümetler arası işbirliği komitesinin Çinli eş başkanı olan Liu, iki ülke arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın, iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında güçlü bir gelişme ivmesi gösterdiğini belirtti.

Liu, her iki tarafın da iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı aktif şekilde uygulaması, iletişim ve koordinasyonu teşvik etmesi, birbirlerini kararlılıkla desteklemesi ve ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak üzere yüksek kaliteli bir Kuşak ve Yol inşa etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Komitenin Belaruslu eş başkanı olan Snopkov ise Belarus'un çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin etkisini artırmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.