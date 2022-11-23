Çin ve Bazı Güney Pasifik Ülkeleri Kolluk Kuvvetleri ve Polis İşbirliği Konusunda Diyalog Oluşturdu

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin ve bazı Güney Pasifik ülkeleri arasında kolluk kuvvetleri ve polis işbirliğine ilişkin bakanlar düzeyinde kurulan ilk diyalog Salı günü video aracılığıyla gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin ve bazı Güney Pasifik ülkeleri arasında kolluk kuvvetleri ve polis işbirliğine ilişkin bakanlar düzeyinde kurulan ilk diyalog Salı günü video aracılığıyla gerçekleştirildi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Solomon Adaları polis, ulusal güvenlik ve ıslah hizmetleri bakanı Anthony Veke ile birlikte diyaloğa eş başkanlık etti.

Wang, deprem nedeniyle önce Solomon Adaları'na taziyelerini iletti.

Wang, bakan düzeyinde diyalog mekanizması yoluyla Çin ve bazı Güney Pasifik ülkelerinin daha dostane bir işbirliği ilişkisi kurabileceği, daha verimli bir işbirliği modeli oluşturabileceği ve profesyonel yasal yaptırım kapasitesini güçlendirebileceği yönündeki umudunu dile getirdi.

Wang, Çin'in bölgedeki tüm ülkelerin refahı, istikrarı ve kalkınması için bir güvenlik ortamı yaratmak üzere bu mekanizmayı ortaklaşa geliştirmek için diğer taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Diyaloğa katılan Fiji, Vanuatu, Kiribati, Tonga ve Papua Yeni Gine polis departmanlarının başkanları da açıklamalarda bulundu.