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Çin ve Bahreyn, ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltti

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile görüşerek, Çin-Bahreyn ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesine karar verdi. İki lider, enerji, ulaştırma, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çin ve Körfez ülkesi Bahreyn, ikili ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede Çin-Bahreyn ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdi.

Şi, görüşmede bu yıl Çin ile Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35'nci yılı olduğuna işaret ederek, kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir başlangıç noktası olarak görerek ikili işbirliğini ilerletmeyi istediklerini belirtti.

Çin'in Bahreyn'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumasını, bağımsız bir kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini ifade eden Şi, Bahreyn ile enerji, ulaştırma, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşasını birlikte teşvik etmeyi istediğini dile getirdi.

Konuk lider el-Halife ise Çin'in Bahreyn'in ulusal inşasına sağladığı destek için teşekkür etti.

İkili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Halife, kalkınma stratejilerini uyumlulaştırmayı ve çeşitlendirilmiş bir kalkınma için çok sayıda alanda pratik işbirliğini artırmayı istediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından Çin ile Tunus arasında yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yatırım, e-ticaret, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke ayrıca kapsamlı stratejik ortaklığın ilan edildiği ortak açıklama yayımladı.

Kaynak: AA / Güncel

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