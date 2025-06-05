Çin ve BAE Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Çin ve BAE Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BAE Devlet Başkanı Çin Özel Temsilcisi Haldun Halife El Mübarek ile Beijing'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını ifade etti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Çin Özel Temsilcisi Haldun Halife El Mübarek ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, çarşamba günkü görüşmede Çin-BAE ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde sağlam gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Wang, temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirine destek vermek, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek, uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın koordinasyonu sürdürmek ve Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığının derinlemesine gelişimini teşvik etmek üzere BAE ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Mübarek ise Çin ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ilerletmeye istekli olduklarını kaydetti.

Tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurgulayan Mübarak, Çin ile işbirliğini kararlılıkla ilerletme konusunda bağımsızlık ve özerklik ilkelerini savunacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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