Çin ve BAE Arasında Sınır Ötesi Ödeme İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Çin ve BAE Arasında Sınır Ötesi Ödeme İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi ile BAE Merkez Bankası, sınır ötesi ödeme işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, finansal kuruluşlara yerel para birimi takas hizmetleri sunmayı ve ödeme altyapısını iyileştirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında sınır ötesi ödeme işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu sistemi yöneten Çin Merkez Bankası, sistemle ilgili yasal düzenlemeleri de uyguluyor. Çin Merkez Bankası'nın çarşamba günü çevrimiçi olarak yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının, ödeme altyapısını iyileştirmesi ve sınır ötesi ödeme işlemlerinin verimliliğini artırmasının beklendiği belirtildi.

Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi ve BAE Merkez Bankası, anlaşma kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da finansal kuruluşlara yerel para birimi takas hizmetleri sunacak bir sınır ötesi ödeme bağlantı programı geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

Açıklamada iki tarafın, risk yönetimi ve uyum konusunda fikir alışverişini derinleştirerek sınır ötesi ödeme sistemlerini daha güvenli ve istikrarlı hale getireceği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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