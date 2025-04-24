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Çin ve Azerbaycan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kurdu

Çin ve Azerbaycan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kurdu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Beijing'deki görüşmesinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu duyurdu.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuk Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider, çarşamba günü başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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