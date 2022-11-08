Çin ve Avustralya Dışişleri Bakanları Telefonda İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avustralya ile Çin'in son zamanlarda etkili iletişim ve temas sürdürdüğünü kaydeden Wong, aralıksız çabalar sayesinde ikili ilişkilerde olumlu değişikliklere tanık olunduğunu sözlerine ekledi.

Wong, Avustralya'nın tek Çin politikasına bağlı kalmaya ve Çin ile karşılıklı saygı esasında daha istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Sağlıklı Avustralya-Çin ilişkilerinin, ülkesinin ulusal çıkarlarını korumakla çelişmediğini kaydeden Wong, Avustralya'nın mevcut görüş ayrılıklarını büyütmeye niyeti olmadığını ve belirli sorunları Avustralya-Çin kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde sorumlu bir tutumla uygun şekilde ele almaya ve iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için sürekli çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Wang ise, Çin ile Avustralya'nın ortak çıkarlarının farklılıklarına kıyasla çok daha ağır bastığını, Çin-Avustralya ilişkilerinin yumuşatılması ve iyileştirilmesinin her iki tarafın temel çıkarlarına ve iki halkın yanı sıra uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirtti.

Wang, iki ülke arasındaki ortak güveni yeniden inşa edip ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmaları için, iki tarafın, farklılıkları korurken birbirinin kapsamlı stratejik ortağı olduğu yönündeki temel tutum üzerinde konsensüse bağlı kalmaya, karşılıklı saygı tutumunu sürdürmeye ve ortak bir zemin aramaya devam edip ortak yarar ve kazan kazan işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Wang, bu süreçte Çin ile Avustralya'nın ilgili meşru kaygıları peyderpey ele alması ve mevcut küresel zorlukların üstesinden gelmek için ortaklaşa olumlu katkılarda bulunması gerektiğini kaydetti.