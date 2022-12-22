Çin ve Avustralya Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Çin'in başkenti Beijing'de 6. Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Çin'in başkenti Beijing'de 6. Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Wong'un ziyaretinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümüne denk geldiğini ve sembolik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çin ile Avustralya arasında tarihten gelen sıkıntıların ya da temel çıkar çatışmalarının bulunmadığına dikkat çeken Wang, iki tarafın karşılıklı olarak ihtiyaç duyulan işbirliği ortakları olmaları gerektiğini ve olabileceklerini sözlerine ekledi.

Wang, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığının sağlıklı ve kararlı gelişiminin sürdürülmesinin, tamamen iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Çin'in yeni Avustralya hükümetinin ikili ilişkileri iyileştirip geliştirme isteğini takdir ettiğini vurgulayan Wang, iki tarafın bu hedefi gerçekleştirmek üzere iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli uzlaşı noktalarını ortaklaşa uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, iki tarafın, diplomatik ilişkiler kurulurken yapılan taahhütlere riayet etmesi, doğru bir karşılıklı anlayışa ve birbirleriyle geçinmenin olgun bir yoluna bağlı kalması ve politikaların istikrarını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, Çin ve Avustralya'nın birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi sistem ve kalkınma modellerine saygı göstermesi, birbirlerinin içişlerine karışmaktan geri durması ve birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunması gerektiğini söyledi.

Wang, her iki tarafa iki ülke arasındaki farklılıkları doğru şekilde görme, tanıma, kontrol etme ve aşma çağrısında bulundu. Her iki tarafın temaslar yoluyla anlayışı artırması ve istişareler yoluyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulması gerektiğini ifade etti.

İki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna ve çeşitli alanlarda Çin-Avustralya işbirliğinin büyük imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Wang, iki tarafın uzlaşma ve işbirliğini ilişkilerinin dayanak noktası yapması, ortak çıkarları genişletmesi ve iki halkın daha fazla faydalanması için kalkınma ve refahlarını artırması gerektiğini söyledi.

Wong ise Avustralya ve Çin'in diplomatik ilişkilerini kurarken belirlediği karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerinin, ikili ilişkilerin gelişimini ilerletmekte önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve yapıcı olmasının, iki ülkenin ve bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini hatırlatan Wong, Avustralya'nın yeni hükümetinin, tek Çin ilkesine riayet ettiğini, iki ülke arasındaki farklılıkları büyütmek yerine gerektiği şekilde yönettiğini ve Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığı çerçevesinde çeşitli alanlardaki iletişim ve alışverişleri eski haline getirip geliştirdiğini ifade etti.

Diyalog sonrası açıklanan ortak sonuç bildirisinde iki tarafın, üst düzey bağlantıyı sürdürme, ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi konuları ve bölgesel ve uluslararası konular gibi alanlarda diyaloğu başlatma ya da yeniden başlatma ve halklar arası alışverişleri destekleme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.