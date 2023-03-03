Çin ve Avustralya Daha Fazla Ekonomik İşbirliği İçin Kurumsal Diyaloğu İlerletme Sözü Verdi

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin ve Avustralya ikili ilişkileri daha kararlı hale getirip geliştirmek üzere çeşitli düzeylerde kurumsal diyaloğu ilerletme sözü verdi.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin ve Avustralya ikili ilişkileri daha kararlı hale getirip geliştirmek üzere çeşitli düzeylerde kurumsal diyaloğu ilerletme sözü verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong söz konusu açıklamayı Perşembe günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında gerçekleştirdikleri görüşmede yaptı.

Qin, Çin ve Avustralya'nın, iki ülke liderinin Bali Zirvesi'nde vardığı önemli uzlaşmayı uygulaması, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önemli endişelerine saygı göstermesi ve gelişen ikili ilişkilere değer vermesi gerektiğini söyledi.

Qin, iki ülkenin diplomasi, ekonomi ve ticaret konusunda kurumsal diyalog ve istişareyi yeniden başlattığını ya da kaldığı yerden devam ettirdiğini ve her seviyede diyalog ve alışverişleri teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı, iki tarafın farklılıklarını uygun şekilde anlayıp yönetmesi ve birbirlerinin meşru endişelerini ele alması gerektiğini vurguladı.

Qin, "Avustralya tarafının, Çinli işletmelerin Avustralya'da yatırımda bulunup iş yapmaları için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Wong ise Avustralya-Çin ilişkilerinin sorunsuz olmasının her iki tarafın ortak çıkarına olduğunu kaydetti ve Avustralya'nın iki ülke arasındaki farklılıkların yönetilmesine yönelik taahhüdünü yeniden dile getirdi.

Wong, Avustralya'nın yeni gerçekleştirilen Çin-Avustralya Dışişleri ve Stratejik Diyaloğu'nun sonuçlarını uygulayacağını ve iki ülke arasında daha fazla kurumsal diyaloğun kaldığı yerden devam ettirilmesine tamamen mutabık kaldığını ifade etti.

Avustralya ile Çin arasındaki ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı olduğunu vurgulayan Avustralyalı bakan, Avustralya'nın Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ve Çinli şirketlere eşit şekilde muamelede bulunacağını söyledi.

Çin'in dünya barışının, istikrarın ve refahın sağlanmasında kilit öneme sahip bir güç olduğunu hatırlatan Wong, Çin'in Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol oynamasını umut ettiğini belirtti.

Qin Ukrayna kriziyle ilgili olarak, Çin'in konuyla ilgili pozisyonunun temelinde barış görüşmelerinin teşvik edilmesi olduğunu vurguladı.

Qin, Çin'in başından beri düşmanlıklara son verilmesi ve krizin diplomatik görüşmeler yoluyla siyasi çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduğunu ve bu bağlamda yapıcı bir yol oynamaya devam edeceğini söyledi.