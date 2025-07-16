Çin ve Avustralya Arasında İklim ve Ticaret Üzerine İşbirliği Anlaşması

Çin ve Avustralya siyasi diyalog, ticaret ve sınır güvenliği ile iklim ve çevre alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeye resmi ziyarette bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi başkent Pekin'de ağırladı.

İki ülke arasında düzenlenen yıllık liderler toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların siyasi diyalog, ticaret, iklim ve çevre, sınır güvenliği alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Bildiride, Şi ve Albanese'nin tarım, turizm ve ticaret alanlarında mutabakat zaptı ile protokoller imzaladığı kaydedildi.

Bölgesel ve uluslararası birçok konunun ele alındığı belirten bildiride dışişleri, ekonomi ve ticaret alanlarında üst düzey diyalogların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Bildiride, Albanese'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelediği ve tarafların bir sonraki zirvenin 2026'da yapılması konusunda anlaştıkları aktarıldı.