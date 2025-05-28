Çin ve Avrupa Yarı İletken Sektöründe İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Avrupa Yarı İletken Sektöründe İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin ve Avrupa'nın yarı iletken sektörleri arasında işbirliği, gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. İki taraf, küresel yarı iletken tedarik zincirindeki rollerinin önemine işaret ederek işbirliğini güçlendirmenin yararlarını vurguladı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Avrupa'nın yarı iletken sektörleri arasında artan işbirliği, salı günü yapılan toplantıda ele alındı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre toplantıya katılanlar arasında merkezi hükümet departmanları yetkilileri, Çin Yarı İletken Sektörü Birliği ve Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın temsilcileri ile iki taraftan 40'ın üzerinde yarı iletken işletmesi yer aldı.

Toplantıda Çin ve Avrupa'nın küresel yarı iletken tedarik zincirindeki konumlarının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, iki tarafın ortak çıkarlarına da uygun olduğu belirtildi.

Ayrıca Çin'in, artan belirsizliklerin ön plana çıktığı karmaşık ve zorlu uluslararası konjonktürde yüksek standartlı dışa açılımını ilerletmeye ve işletmeler için adil, istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ortam oluşturmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Çin'in tek taraflılığa ve zorbalık uygulamalarına kesin şekilde karşı çıkarak küresel yarı iletken tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını savunduğu da vurgulandı.

Katılımcılar, toplantının, Çinli ve Avrupalı yarı iletken şirketlerinin karşılıklı anlayışı derinleştirme, ticari güveni artırma ve etkileşim ve işbirliğini genişletmelerine yönelik değerli bir platform işlevi gördüğünün altını çizdi.

Yarı iletken sektöründe Çin-AB iletişimi ve işbirliğinin artırılmasının, küresel ekonominin toparlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunabileceği konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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