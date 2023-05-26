Çin ve Asean Ülkelerinin Üst Düzey Yetkilileri İşbirliğini Artırma Kararı Aldı

SHENZHEN, 26 Mayıs (Xinhua) -- 29. ASEAN-Çin Üst Düzey Yetkililer Toplantısı, Perşembe günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong ve Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Chan Aye eş başkanlık yaparken, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye diğer ülkelerin üst düzey yetkilileri, temsilcileri ve ASEAN Sekreterliği temsilcileri de hazır bulundu.

İki taraf, Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığının iyi ivmelenmesi hakkında olumlu yorumlar yaptı. Ayrıca gelecekteki işbirliğini teşvik etme ve ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nong, Çin'in ASEAN ülkeleriyle birlikte yeni endüstriler, yeni enerji, para ve finans, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik, kültürel ve insanlar arası etkileşim gibi alanlarda işbirliği için yeni fırsatlar keşfetmeyi umduğunu belirtti.

Nong, Çin'in ayrıca Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi ile ASEAN'ın topluluk inşası arasındaki sinerjiyi artırmayı ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

ASEAN ülkelerinden katılımcılar, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin iyileştirilmesini teşvik etmek ve yeşil kalkınma, dijital ekonomi, bağlanabilirlik ve sürdürülebilir tarım alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Çin'le el ele vermeye istekli olduklarını ifade etti. Katılımcılar ayrıca, Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığının daha fazla gelişmesi ve bölgesel barış, istikrar ve refahın desteklenmesi için ortaklaşa çaba göstermeye hazır olduklarını da dile getirdi.