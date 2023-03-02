Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin ve Asean Ülkeleri Otoyollarla Birbirine Bağlanıyor

Güncel Haberler

Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri arasında kara ve deniz bağlantısının sınır noktasını oluşturuyor.

Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri arasında kara ve deniz bağlantısının sınır noktasını oluşturuyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) derinleştirilmiş uygulamasıyla Guangxi, ulaşım ağını hiç durmadan iyileştiriyor.

2022'nin sonunda otoyollar Guangxi'deki her ilçeye ulaştı ve eyalet sınırları boyunca 30 otoyol inşa edildi. Bölgede faaliyette olan otoyolların toplam uzunluğu şu anda 8.000 kilometreyi aşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title