Çin ve Asean Ülkeleri Otoyollarla Birbirine Bağlanıyor Güncel Haberler Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri arasında kara ve deniz bağlantısının sınır noktasını oluşturuyor. Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri arasında kara ve deniz bağlantısının sınır noktasını oluşturuyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) derinleştirilmiş uygulamasıyla Guangxi, ulaşım ağını hiç durmadan iyileştiriyor. 2022'nin sonunda otoyollar Guangxi'deki her ilçeye ulaştı ve eyalet sınırları boyunca 30 otoyol inşa edildi. Bölgede faaliyette olan otoyolların toplam uzunluğu şu anda 8.000 kilometreyi aşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Asya Güncel Haberler

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