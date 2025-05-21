Çin ve ASEAN Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Tamamlandı

Çin ve ASEAN Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Tamamlandı
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Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında serbest ticaret bölgesi anlaşmasının üçüncü sürümüne ilişkin müzakereler tamamlandı. Anlaşmanın, bölgesel ve küresel ticarete istikrar kazandıracağı ve yeni alanlarla kapsamını genişleteceği belirtiliyor.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke arasında devam eden Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasının üçüncü sürümüne ilişkin müzakereler başarıyla tamamlandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre gelişme, Çin ve ASEAN ekonomi ve ticaret bakanlarının salı günü düzenlediği özel çevrimiçi toplantıda duyuruldu.

Anlaşmanın üçüncü sürümünün, serbest ticaret ve açık işbirliğini teşvik konusunda güçlü bir mesaj vereceğini belirten Ticaret Bakanlığı yetkilisi, anlaşmanın bölgesel ve küresel ticarete daha fazla istikrar kazandıracağını ve açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğine dayalı bir model oluşturacağını ifade etti.

Kasım 2022'de başlayan müzakereler, 9 tur resmi görüşmenin ardından Ekim 2024'te büyük ölçüde sonuçlanmıştı.

Yenilenen anlaşmanın dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve tedarik zinciri bağlantıları gibi alanları kapsayan 9 yeni fasıl içerdiği bildirildi.

Güncellenen anlaşmayla kapsayıcı, modern, kapsamlı ve karşılıklı fayda sağlayan bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşılacağı vurgulanan açıklamada, yeni eklemelerin bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştireceği ve yeni koşullar altında Çin ile ASEAN arasındaki sanayi ve tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendireceği kaydedildi.

Bakanlık, anlaşmanın üçüncü sürümünün, Çin-ASEAN mega pazarının inşası için önemli kurumsal güvenceler sağlayacağını, ortak geleceğe sahip bir Çin-ASEAN topluluğunun inşasına kalıcı ivme kazandıracağını ve iki taraf için ortak refah ve kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti.

Bakanlık, güncelleme protokolünün bu yıl sona ermeden resmen imzalanması için tarafların kendi içlerindeki imza ve onay süreçlerini aktif şekilde takip edeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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