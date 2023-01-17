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Çin ve Arnavutluk Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzaladı

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Çin ve Arnavutluk Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzaladı

TİRAN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin ve Arnavutluk hükümetlerinin temsilcileri Pazartesi günü, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hem yetkililer hem de vatandaşlar için karşılıklı vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imzaladı.

TİRAN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin ve Arnavutluk hükümetlerinin temsilcileri Pazartesi günü, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hem yetkililer hem de vatandaşlar için karşılıklı vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Çin'in Arnavutluk Büyükelçisi Zhou Ding ile Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Megi Fino tarafından imzalandı.

Bu anlaşma, ne tür bir pasaporta sahip olurlarsa olsunlar, hem Çin hem de Arnavutluk vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine vizesiz girebilecekleri anlamına geliyor.

2018 ve 2019'da Arnavutluk, yoğun turizm sezonunda ülkeye kısa ziyaretler için gelen Çin vatandaşları için vizesiz bir politika uyguladı. Ertesi yıl Arnavutluk, Çin vatandaşlarına vizesiz kısa süreli ziyaret izni verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tiran Güncel Haberler

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