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Çin ve Arjantin Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Arjantin Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, G20 Zirvesi'nde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi üzerine görüşmeler yaptı. İki lider, mali istikrarı sağlamak ve farklı alanlardaki işbirliğini artırmak için birlikte çalışma sözü verdiler.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile yaptığı görüşmede Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek ve iki ülkenin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak üzere Arjantin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Arjantin ile mali işbirliğini sürdürmeye ve Arjantin'in ekonomik ve mali istikrarını korumasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi söz konusu ifadeleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında salı günü Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile gerçekleştirdiği görüşmede kullandı.

Uluslararası konjonktürde derin değişimlerin yaşandığına işaret eden Xi, Çin-Arjantin dostluğunun insanların kalbinde daha da kökleşmesi için iki ülkenin birbirlerini temel çıkarları ve başlıca kaygıları doğrultusunda güçlü şekilde desteklemeye devam etmesi, her düzey ve alanda etkileşimi güçlendirmesi ve halklar arası etkileşim ve işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari yapının birbirini son derece tamamlayıcı olduğunu ve işbirliği olanaklarının geniş olduğunu vurguladı.

Xi, Arjantin'in Çin'in üst düzey dışa açılma politikasının yarattığı önemli fırsatları değerlendirmesinden ve Çin'deki pazar payını daha da büyütmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğini teşvik etmek için Arjantin ile çalışmaya istekli olduklarını, Arjantin ile enerji, madencilik, altyapı, tarım, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Milei ise Xi ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ülkesindeki ekonomik ve mali durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik değerli yardımları için Çin'e teşekkür etti.

Arjantin ve Çin'in derin bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu belirten Milei, Çin'in güvenilir ve istikrarlı bir ortağı olmayı umduklarını dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı, Çin'in Taiwan sorununa ilişkin tutumuna güçlü destek verdiklerini ve tek Çin ilkesine bağlılıklarını sürdüreceklerini söyledi.

Çin ile ekonomi, ticaret, enerji, madencilik ve finans alanlarında işbirliğini daha da güçlendirmeyi umduklarını belirten Milei, daha fazla Çinli işletmeyi Arjantin'de yatırım ve işbirliği yapmaya davet etti. Milei, Arjantin'e yatırım yapan Çinli işletmeler için sağlam bir iş ortamı sağlamaya ve bu işletmelerin yasalara uygun olarak meşru hak ve çıkarlarını korumaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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