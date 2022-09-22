Çin ve Arjantin Dışişleri Bakanları, BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Bir Görüşme Yaptı

Wang Çin'in, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatları uygulamaya koymak ve diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü stratejik işbirliğini derinleştirme ve Çin- Arjantin stratejik ortaklığını yeni bir düzeye çıkarma fırsatı olarak kullanmak için Arjantin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cafiero ise Arjantin ve Çin'in, 50 yıl önce aralarında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana daima birbirlerine saygı duyduğunu ve işbirliği yaptıklarını söyledi. Çin'e, ülkesine verdiği destek için teşekkür eden Arjantinli bakan Arjantin'in tek-Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in yatırımlarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, devam eden BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile bir görüşme yaptı. İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Arjantin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğuna işaret eden Wang, Çin-Arjantin ilişkilerinin daha büyük adımlar atabilmek için geçmişten güç almasının çok önemli olduğunu söyledi. Wang iki tarafın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in stratejik rehberliğinde, Çin-Arjantin ilişkilerinin sürekli ve derinlikli gelişimini teşvik ettiğini söyledi. Wang sözlerini, iki tarafın Çin-Arjantin Dostluk ve İşbirliği Yılı'nı kutlamak için görkemli faaliyetler düzenlediğine, Kuşak ve Yol'un birlikte inşasını hızlandırdığına ve çeşitli alanlarda uygulamaya dayalı işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğine değinerek sürdürdü.

Wang ayrıca Çin'in iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatları uygulamaya koymak ve diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü stratejik işbirliğini derinleştirme ve Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir düzeye çıkarma fırsatı olarak kullanmak için Arjantin ile birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti. Wang, önemli birer gelişmekte olan ülke olarak Çin ve Arjantin'in ortak vizyon, arayış ve çıkarları paylaştığını ve ortak sorumlulukları omuzladığını söyledi. Çin'in Arjantin'in tek-Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiğini ve Arjantin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü güven altına almasına destek verdiğini belirten Wang, Çin'in, Arjantin'in BRICS ailesine katılmasından memnuniyet duyacağını ve uluslararası ve bölgesel konularda iki taraf arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cafiero ise Arjantin ve Çin'in, 50 yıl önce aralarında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana daima birbirlerine saygı duyduğunu ve işbirliği yaptıklarını söyledi. Cafiero ülkesine verdiği güçlü destek için Çin'e teşekkür ederek Arjantin'in tek-Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin'in yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ekledi. Arjantinli bakan, ülkesinin gelecek 50 yılda daha verimli ikili ilişkilere öncülük etmek için Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmeye ve ekonomi, ticaret, madencilik, kaya gazı ve doğalgaz alanında ikili işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Arjantin ve Çin'in her ikisinin de çok taraflılığı savunduğunu ve diğer ülkelerin işlerini asla yargılamadığının altını çizen Cafiero, Arjantin'in Çin'in liderlik ve açıklık politikasını büyük ölçüde takdir ettiğini ve daha güçlü Güney-Güney işbirliği için BRICS mekanizmasına erken bir tarihte katılmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi. Wang, Çin-Arjantin stratejik işbirliğinin çağın eğilimine uygun olduğunu ve Çin'in, Arjantin'in uluslararası ve bölgesel konularda daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini ve Arjantin'in Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu'nun (CELAC) dönem başkanı olarak sorumluluklarını yerine getirmesini takdirle karşıladığını söyledi. Wang, Çin-Latin Amerika işbirliğinin iki tarafın halkına da daha fazla fayda sağlayabilmesi için Çin'in, Çin-CELAC Forumu'nun sonuçları üzerinden ilerlemek konusunda Arjantin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.