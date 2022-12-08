Çin ve Arap Medya Kuruluşları, Alışveriş ve İşbirliğini Derinleştirme İnisiyatifi Başlattı

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Arap medya kuruluşları, Çin-Arap dostluğunu güçlendirmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasına ortaklaşa katkı vermeye yardımcı olacak ikili medya işbirliğini derinleştirmek üzere bir inisiyatif başlattı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Çin-Arap Medya İşbirliği Forumu, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Arap medya kuruluşları, Çin-Arap dostluğunu güçlendirmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasına ortaklaşa katkı vermeye yardımcı olacak ikili medya işbirliğini derinleştirmek üzere bir inisiyatif başlattı.

Arap-Çin medya alışverişleri ve işbirliğini derinleştirmeye yönelik ortak inisiyatif, Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Çin-Arap Medya İşbirliği Forumu'nun açılış gününde Çin Medya Grubu (CMG) ile Arap Devletleri Yayın Birliği (ASBU) arasında başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Çin-Arap Medya İşbirliği Forumu'na katılan konuklar, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

İnisiyatif kapsamında iki kurum, Çin ve Arap medya kuruluşlarına karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeleri, medya sorumluluklarına bağlı kalmaları, alışveriş ve işbirliğini derinleştirmeleri ve Çin-Arap stratejik ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmaya katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.

Video aracılığıyla foruma hitaben yaptığı konuşmasında Suudi Arabistan Medya Bakan Vekili Macid bin Abdullah el-Kasabi, Arap ülkelerinin Çin'i tüm alanlarda ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesinde güvenilir bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Bakan ayrıca forumun, Çin ile Arap devletleri arasındaki kültürel alışverişleri güçlendirmesi ve halklar arası bağlantıları geliştirmesi umudunu da dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Çin-Arap Medya İşbirliği Forumu'na katılan konuklar, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Video bağlantısı aracılığıyla foruma hitaben yaptığı konuşmasında CMG Başkanı Shen Haixiong, yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasına katkıda bulunma amacıyla CMG'nin bu forumu Arap topluluğunun tüm kesimleriyle alışveriş ve iletişimi derinleştirmeye ve pragmatik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Forum sırasında CMG ve Suudi Arabistan Yayın Kurumu (SBA), Çin'de yaşayan Suudi Arabistan vatandaşlarını ve Suudi Arabistan'da yaşayan Çin vatandaşlarının hikayelerini anlatan "Kalpten Kalbe, El Ele" adında ortak yapım TV programının lansmanını yaparak Çin film ve TV programlarının Arap ülkelerinde yayın programını başlattı.

Son birkaç yılda Çin-Arap ilişkilerinin gelişiminde sağlanan kayda değer ilerlemeden övgüyle bahseden SBA CEO'su Mohammed bin Fahd Al-Harithi, ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğunun inşasının ortaklaşa ilerletilmesi amacıyla Arap ve Çin medya kuruluşlarının bu forumu alışveriş ve işbirliğini artırmaya yönelik bir fırsat olarak değerlendirmeleri umudunu dile getirdi.

CMG ve Suudi Arabistan'ın Medya Bakanlığı tarafından ortaklaşa desteklenen forum, Çin'den ve 22 Arap ülkesinden 150'nin üzerinde hükümet yetkilisini, medya kuruluşlarının temsilcilerini ve akademisyenleri biraraya getirdi.