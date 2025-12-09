Çin Dışişleri Bakanı Wang, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile Görüştü

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, önemli ülkeler olan Çin ve Almanya'nın sorumluluklarını üstlenmesi, karşılıklı saygıyı el üstünde tutması, sosyal sistemleri, tarihi geçmişleri ve kültürlerindeki farklılıkları aşması ve daha gelişmiş bir olumlu etkileşim modeli ve daha istikrarlı bir ikili politika çerçevesi inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Wang, Almanya'nın, Çin'in kalkınmasını daha derin işbirliğine yönelik bir fırsat ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına yönelik bir itici güç olarak görmesini ve Çin-Almanya çok yönlü stratejik ortaklığının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere birlikte çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Wang, Almanya'ya Avrupa Birliği'ni daha rasyonel ve pragmatik bir Çin politikasına dönüş yapmaya teşvik etme, doğru yol olan karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine bağlı kalma, farklılıkları diyalog yoluyla çözüme kavuşturma ve ekonomi konularını siyasallaştırmaktan, ticaret konularını araçsallaştırmaktan ve normal işbirliğini güvenlik çerçevesine oturtmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Tek Çin ilkesinin, Çin-Almanya ilişkilerinde önemli bir siyasi temel teşkil ettiğini ve bu konuda herhangi bir belirsizliğe yer olmadığını vurgulayan Wang, Almanya'nın aksine Japonya'nın, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen 80 yıllık sürede saldırganlık geçmişi konusunda kapsamlı bir tarihi yüzleşme sürecinden geçmediğini kaydetti.

Wadephul ise küresel konjonktürde yaşanan çalkantılar karşısında Almanya ve Çin'in özel sorumluluklar üstlenmesi, iletişim ve işbirliğini güçlendirmesi ve birbirlerinin güvenilir ve öngörülebilir ortakları haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Wadephul, tek Çin politikasına sıkı şekilde bağlılıklarının devam ettiğini ve bu tutumlarında değişiklik olmadığını belirtti.

Çin'deki Alman işletmelerinin, Çin pazarına güvenlerinin tam olduğunu ve ülkedeki varlıklarını daha da artırmaya istekli olduklarını kaydeden Wadephul, AB ve Çin'in diyalog yoluyla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları arayışında bulunmasını desteklediklerini ve bu bağlamda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Almanya'nın duruşu konusunda açıklamalarda bulunan Wadephul, Çin'in krizin bir an önce sonlandırılmasına yardımcı olmak üzere nüfuzunu kullanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Çin'in kararlı duruşunu yineleyen Wang da tüm tarafların, siyasi çözüm arayışına yönelik mevcut ivmeyi el üstünde tutması, aynı hedefe yönelik çalışması ve en sonunda diyalog ve müzakere yoluyla adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşması gerektiğini vurguladı.

Wang, barışa olanak sağlayan tüm girişimleri desteklediklerini ve bu bağlamda yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.