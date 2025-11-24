+ Çin ve Almanya İlişkilerinde Yeni İşbirliği Fırsatları - Haberler
Çin ve Almanya İlişkilerinde Yeni İşbirliği Fırsatları

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile G20 Zirvesi'nde bir araya gelerek iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Li, yükselen alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

JOHANNESBURG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Almanya hükümetlerinin diyalog ve iletişimi güçlendirmek ve birbirlerinin endişelerini uygun şekilde gidermek üzere ortak çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Li pazar günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20. G20 Zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Almanya'nın rasyonel ve pragmatik bir Çin politikası izlemesini temenni ettiklerini belirten Li, Almanya'nın ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engel ve baskıları aşmak, ortak çıkarlara odaklanmak ve işbirliği temellerini sağlamlaştırmak üzere çaba göstermesi beklentilerini de dile getirdi.

Açık bir tutumla kalkınma fırsatlarını değerlendirmek ve yenilikçi işbirliğinden yararlanmak üzere Almanya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade eden Li, sektörel dönüşüm ve güncellemeleri teşvik etmek ve yeni işbirliği ivmesini harekete geçirmek üzere yeni enerji, akıllı imalat, biyotıp, hidrojen enerjisi teknolojisi ve akıllı sürüş gibi yükselen alanlarda işbirliğinin ilerleyeceği öngörüsünde bulundu.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Almanya'dan AB'nin daha geniş bir vizyon ve daha açık bir zihniyetle Çin-AB ilişkilerini daha uzun vadeli bir perspektiften değerlendirmesine yardımcı olmasını beklediklerini kaydetti.

Li, Almanya'nın, Çin'i ortak olarak konumlandırma tutumunu el üstünde tutma, iki taraf arasındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirme ve birlikte ortak kalkınma ve refahı ilerletme konusunda AB'yi teşvik için çaba göstermesini temenni ettiklerini söyledi.

Merz ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen sürede Almanya-Çin ilişkilerinin sağlam gelişme kaydettiğini, ekonomi ve ticaret ilişkilerinin giderek yakınlaştığını ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Almanya ve Çin'in uzun süredir önemli ekonomi ve ticaret ortakları olduğuna ve ekonomilerinin birbirini büyük ölçüde tamamladığına dikkat çeken Merz, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ının Almanya ve AB'ye fırsatlar getireceğine inandıklarını söyledi.

Merz, dışa açıklığa, ikili siyaset, ekonomi ve ticaret ilişkilerini derinleştirmeye, diyalog ve etkileşimi artırmaya, işbirliği ilişkilerini güçlendirmeye ve bilim ve teknoloji gibi yükselen alanlarda geleceğe yönelik işbirliği potansiyelinden yararlanmaya bağlılıklarının sürdüğünü vurguladı.

Merz, AB-Çin diyaloğunun teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını da ifade etti.

Hem Almanya hem de Çin'in, ekonomik küreselleşmeden faydalanan ve ekonomik küreselleşmeyi destekleyen ülkeler olduğuna dikkat çeken Merz, uluslararası meselelerde Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, serbest ticareti ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini korumaya ve küresel barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

