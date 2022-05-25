Çin ve Almanya Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler ve Çok Taraflılık Üzerine Sanal Toplantı Düzenledi - Haberler

GUANGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Salı günü video aracılığıyla yaptıkları toplantıda, ikili ilişkileri ilerletme, gerçek çok taraflılığı destekleme ve diğer bazı konularda görüş alışverişinde bulundular.

Bu yıl Çin-Almanya diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü. Wang, son elli yılda iki ülkenin, farklılıkları, karşılıklı yararları ve kazan-kazan sonuçlarını korurken ortak bir zemin arama kavramına bağlı kaldığını ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirdiğini söyledi. Wang, iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığın günümüz dünyasında önemli bir istikrar unsuru haline geldiğini belirterek, Çin-Almanya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin her iki tarafın da çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki ülkenin dünya barışının, istikrarının ve kalkınmasının korunmasında olumlu bir rol oynamasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Wang, iki ülkenin, hükümet danışma mekanizmasını iyi kullanması; strateji, güvenlik, finans ve halklar arası alışverişler konusunda üst düzey diyaloğu ilerletmesi; yerel yönetimler ve gençler arasındaki değişimlerin yanı sıra eğitim ve kültür alışverişini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin ve Almanya'nın son 50 yılda birbirlerinin gelişimiyle derinlemesine ilgili olduklarını ve bunun her iki ülke için de faydalı olduğuna dikkat çekti. Çin, art arda altı yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı, Almanya da Çin'in Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Wang, "Çin, Almanya ile geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülke için yeni büyüme faktörlerini teşvik etmek için akıllı üretim, bilgi ve iletişim, hizmet ticareti ve yeni enerjili araçlar gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli" dedi.

Baerbock ise, Almanya'nın Çin'i, işbirliği için önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Çin'e yönelik yeni bir strateji oluşturmakta olduğunu söyledi. Baerbock, Almanya'nın Çin ile çeşitli düzeylerde etkileşimi sürdürmeye, çevre yönetişimi, iklim değişikliği ve pandemiye müdahale konularında işbirliğini güçlendirmeye ve personel değişimini kolaylaştırmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Wang, Çin'in Almanya'nın Çin'e yönelik yeni stratejisinin öngörülebilir olumlu sonuçlarla aktif ve pragmatik kalmasını ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yardımcı olmasını umduğunu söyledi. Wang, küresel öneme sahip konularda Çin ve Almanya'nın iki büyük ülke olarak stratejik iletişimi daha da güçlendirmesi, ortak çaba sarf etmesi ve dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirmesi gerektiğini söyledi.

Wang, iki ülkenin gerçek çok taraflılığı açıkça desteklemesi ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları koruması gerektiğini belirtti. Baerbock da, Almanya'nın çok taraflılığı desteklediğini ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. İki bakan, Ukrayna krizinin yarattığı etkiden kaynaklanan tahıl tedarik sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, uluslararası toplumun hızla ateşkesin sağlanması ve Rusya ile Ukrayna'nın tahıl ihraç edebilmesi amacıyla yeşil bir kanal açılması için baskı yapması gerektiğini ve Çin'in, tüm taraflarla iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel