Çin ve Almanya Dışişleri Bakanları, Diplomasi ve Güvenlik Konulu Stratejik Diyaloğa Eş Başkanlık Yaptı

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik konulu altıncı stratejik diyalog turuna eş başkanlık yapıyor, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)