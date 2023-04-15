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Çin ve Almanya Dışişleri Bakanları, Diplomasi ve Güvenlik Konulu Stratejik Diyaloğa Eş Başkanlık Yaptı

Çin ve Almanya Dışişleri Bakanları, Diplomasi ve Güvenlik Konulu Stratejik Diyaloğa Eş Başkanlık Yaptı

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BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik konulu altıncı stratejik diyalog turuna eş başkanlık yapıyor, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik konulu altıncı stratejik diyalog turuna eş başkanlık yapıyor, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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