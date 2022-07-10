Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde biraraya gelen Çin ve Almanya dışişleri bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanıp çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek için anlaştı. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Endonezya'nın tatil adası Bali'de, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile biraraya geldi. Wang, iki ülke arasında çok yönlü stratejik ortaklığın gelişiminin verimli olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminin olgun bir aşamaya geldiğini söyledi.

Wang, Çin'in ikili ilişkilerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla önümüzdeki 50 yıl için geçirilen deneyimleri değerlendirip, ikili işbirliğini planlamak için Almanya ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi. Baerbock, Almanya'nın Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanıp her alanda ikili işbirliğini derinleştirmeyi beklediğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Çin ile hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları konularında diyalog kurmayı ve iklim değişikliği, yeşil kalkınma ile emisyonların azaltılması gibi başlıklarda işbirliğini ve alışverişleri geliştirmeyi umduğunu söyledi. Wang, Çin ve Almanya'nın insan hakları konusunda farklı görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu çünkü iki ülkenin sosyal sistemler, gelişim aşamaları, tarihi ve kültürel arka planlar açısından farklılık gösterdiğini belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin 1,4 milyar Çinlinin aşırı yoksulluktan kurtulup ortak refaha doğru yeni bir yolculuğa çıkmasına önderlik ettiğini hatırlatan Wang bunun beşeri uygarlığa büyük bir katkı olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in insan hakları davası konusunda gelişmeyi teşvik etmek için tutarlı çaba göstereceğini ve karşılıklı saygıya dayalı olarak bu konuda diğer ülkelerle dostane alışverişleri sürdürmeyi arzuladığını söyledi. Wang, Ukrayna kriziyle ilgili olarak da Cuma günkü G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki tüm katılımcıların ateşkes ve barış çağrısında bulunduğunun altını çizdi. Çin'in barışın sağlanması ve görüşmelerin kolaylaştırılmasına yönelik çalışarak ilgili tarafları çözüm için müzakereye teşvik ettiğini belirten Wang, ülkesinin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel