Çin ve Afrika Ülkeleri, ABD'ye Korumacı Politikalardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı

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Çin-Afrika İşbirliği Forumu kapsamında yapılan toplantıda, ABD'ye ticari anlaşmazlıkların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı çözümlenmesi çağrısı yapıldı. Ortak bildiride, korumacılığın gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

Çin ve Afrika ülkeleri, ABD'ye korumacı politikalardan vazgeçerek ticari anlaşmazlıkları eşitlik, karşılıklı saygı ve faydaya dayalı istişare yoluyla çözme çağrısında bulundu.

?Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Liderler Zirvesi Kararlarının Uygulanması için Koordinatör Bakanlar Toplantısı, 10-11 Haziran'da Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde düzenlendi.

Çin ile Afrika Birliği üyesi 53 ülkeyi bir araya getiren zirvenin ardından "Küresel Güney Dayanışması ve İşbirliğine İlişkin Çin-Afrika Çangşa Deklarasyonu" başlıklı ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın, Afrika ile diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimi ile geçim şartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük zorluklar çıkardığına işaret edildi.

ABD'nin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni tarifelerle altüst etme girişiminin uluslararası toplumun ortak yararına zarar verdiğinin altı çizilen bildiride, "Ülkeleri ve özellikle de ABD'yi ticari anlaşmazlıkları eşitlik, karşılıklı saygı ve faydaya dayalı istişareyle çözme yoluna dönmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride uluslararası toplumun Afrika ülkelerinin ekonomik sorunlarına ve kalkınmada karşılaştığı güçlüklere öncelikli ilgi göstermesi gerektiğine işaret edilerek, kalkınma yardımlarının sürdürülmesi, halkların geçim şartlarının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın güçlendirilmesi ve ülkelere destek olunması gerektiği vurgulandı.

"Çin, Afrika ülkelerinin tümüne sıfır tarife uygulamaya hazır"

Bildiride, Çin, diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Esvatini dışında Afrika Birliği üyesi 53 ülkeye tüm ihracat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlamaya hazır olduğunu ilan etti.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, Çin ile Afrika ülkeleri arasında 2020 yılında 100 milyar yuandan (13,9 milyar dolar) az olan ticaret hacmi, yılda ortalama yüzde 14,2 artarak 2024 yılında 2,1 trilyon yuana (290 milyar dolar) ulaştı.

Çin, son 16 yıldır Afrika ülkelerinin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

FOCAC

Çin ile Afrika ülkeleri arasında çok taraflı işbirliği mekanizması olan FOCAC, Çin ile 53 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkeyi bir araya getiriyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için FOCAC'a katılmıyor.

FOCAC, ilk kez 2000 yılında Pekin'de düzenlenen zirve ile başlamıştı. O yıldan bu yana her 3 yılda bir düzenlenen forumlar, sırasıyla Pekin'de ve Afrika ülkelerinin başkentlerinde yapılıyor.

9. Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Eylül 2024'te Çin'in başkenti Pekin'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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