Çin ve Afrika arasında yenilikçi temiz enerji projeleri başlatıldı

Çin ve Afrika arasında daha küçük ölçekli yenilikçi temiz enerji projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bir proje Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlatıldı. Proje, endüstriyel fotovoltaik mikro şebekeler, ev tipi fotovoltaik enerji üretim sistemleri ve küçük ölçekli biyogaz projeleri gibi güneş enerjisi projelerine odaklanıyor.

DUBAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Afrika arasında daha küçük ölçekli yenilikçi temiz enerji projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bir proje Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlatıldı.

Proje esas olarak gelişmemiş Afrika bölgelerindeki endüstriyel fotovoltaik (PV) mikro şebekeler, ev tipi fotovoltaik enerji üretim sistemleri ve küçük ölçekli biyogaz projeleri gibi küçük ve orta ölçekli güneş enerjisi projelerine odaklanıyor.

Proje, seçilen ekiplere yerel koşullara uyum sağlamaları için kaynak bağlantısı, kapasite geliştirme ve iletişim desteği konularında yardımcı olmayı taahhüt ediyor.

Lansman etkinliği, devam etmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 28. Oturumu'nun (COP28) bir yan etkinliğinde gerçekleştirildi.

Xinhua'ya konuşan Dünya Doğayı Koruma Vakfı özel temsilcisi Marco Lambertini, "Dünyanın en uzak ve az gelişmiş bölgelerine yardımcı olabilecek daha küçük ölçekli altyapının önemini yeterince dikkate almadık" dedi.

Mikro-şebekeler gibi küçük ölçekli altyapıların Afrika'nın kırsal kesimlerinde ve dünyanın diğer pek çok ücra köşesinde makul enerji çözümleri olabileceğine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan, ABD merkezli Çevre Savunma Fonu'nun küresel iklim işbirliğinden sorumlu başkan yardımcısı Mandy Rambharos, "dünyadaki yenilenebilir enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 60'ının Afrika'da bulunduğunu" ancak kullanılmadığını söyledi.

Rambharos, Çin ile enerji işbirliğinin, kıtanın enerjiye erişim eksikliğini gidermesi ve yoksulluktan kurtulması için bir dönüşüm yolu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bir zamanlar kendi ülkesi Güney Afrika'da enerji dönüşümü üzerine çalışan Rambharos da Çin'in oynadığı rolü takdir ederek Afrika'da temiz enerjiye yapılan yatırımların yüzde 51'inin Çin'den geldiğini belirtti.