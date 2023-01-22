Çin ve Afganistan Dışişleri Bakanlarından İşbirliğini Güçlendirme ve Terörle Mücadele Sözü

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cumartesi günü Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Afganistan'ın Jawzjan eyaletinde Çin'in hibe ettiği yardım malzemelerini taşıyan Afgan erkekler, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zekrullah Yazdani/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cumartesi günü Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede her iki taraf da işbirliğini güçlendirme ve terörle mücadele sözü verdi.

Qin, Bahar Festivali yaklaşırken Afganistan'daki Çin personeli ve kurumlarının güvenliğine büyük önem verdiklerini ve Afgan tarafının güvenliklerini sağlamak için güçlü önlemler almasını beklediklerini söyledi.

Muttaki ise Çin halkına Yeni Yıl tebriklerini iletti. Bakan ayrıca, Afgan topraklarının herhangi bir güç tarafından Afganistan-Çin dostluğunu sabote edecek ve Çin'in çıkarlarına zarar verecek faaliyetler için kullanılmasının önüne geçeceğini ifade etti.

Muttaki, ülkesinin terörün her türüyle kararlı şekilde mücadele edeceğini ve Afganistan'daki Çinli personel ve kurumların güvenliğini sağlamak için güçlü tedbirler alacağını vurguladı.

Qin de, Çin'in Afganistan'la iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri ile işbirliğini geliştirmeye son derece değer verdiğini ve ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne, Afgan halkı tarafından yapılan bağımsız seçimlere ve dini inançlarına ve etnik geleneklerine her zaman saygı duyduğunu söyledi.

Bakan ayrıca, ülkesinin Afganistan'ın içişlerine karışmadığını, Afganistan'da çıkar veya etki alanı peşinde koşmadığını belirtti.

Qin, Çin'in Afganistan geçici hükümetini, kapsayıcı ve geniş tabanlı bir siyasi yapı inşasında, ılımlı ve sağlam iç ve dış politikalar uygulamasında, terörün her türüyle mücadele etmede ve başta komşuları olmak üzere bütün ülkelerle dostane ilişkiler kurmada desteklediğini ifade etti.

Bakan, Çin'in Afganistan halkına acılarını paylaştığını ve Afganistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve halkın geçinme yollarının iyileştirilmesine daha fazla yardım etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Muttaki de, Afganistan'ın geçici hükümetinin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu, ayrıca ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde Çin'i desteklediğini söyledi. Afganistan'ın Çin'i uluslararası ve bölgesel işlerde daha önemli rol oynamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Muttaki, Çin ile etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeyi beklediklerini belirtti.