Çin ve ABD Ticaret Heyetleri Kuala Lumpur'da Müzakerelerde Bulundu

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD'nin ticaret ve ekonomi heyetlerinin, iki ülke açısından önem taşıyan konular üzerinde derinlemesine ve samimi görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Li pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari müzakerelerinin yeni turunun ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Li, görüşmelerde ihracat kontrolleri, ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik 301. madde kapsamındaki tedbirleri, karşılıklı gümrük vergilerinin askıya alınma süresinin uzatılması, fentanil ile ilgili gümrük vergileri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği gibi iki tarafı da ilgilendiren konuların ele alındığını ifade etti.

İki taraf, söz konusu konularda karşılıklı endişelerin uygun şekilde giderilmesine yönelik çözümler üzerinde yapıcı müzakereler yürüterek temel düzeyde mutabakata ulaştı.