Çin ve ABD Tarım İşbirliği için Güçlü Yönlerini Vurguladı

WASHINGTON, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, dünyanın en önemli tarım üreticileri ve tüketicileri olan Çin ve ABD'nin, bu alanda kendilerine özgü güçlü tarafları olduğunu ve birbirlerini tamamlayabileceklerini söyledi.

Xie, Washington'da düzenlenen ABD-Çin soya fasulyesi sektörü paydaşlarının düzenlediği kahvaltılı resepsiyonda yaptığı açıklamada, "Çin ve ABD birlikte küresel gıda üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılarken, toplam tüketiminse dörtte birini gerçekleştiriyor. Emek yoğun tarım ürünlerinde Çin'in karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, ABD'ninse gerçekleştirdiği mekanize ve büyük ölçekli üretim yoluyla arazi yoğun tarımsal ürünlerde uzmanlaştığı görülüyor" dedi.

ABD Soya Fasulyesi İhracat Konseyi ve Çin Gıda Ürünleri, Yerli Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe her iki ülkeden sektör birlikleri, tarım işletmeleri ve akademisyenler katıldı.

Xie, "Tarımsal etkileşimler ve işbirliği, her iki ülkedeki tüketicilere daha fazla seçenek sunmakla kalmadı, aynı zamanda ABD'li çiftçilerin daha fazla maddi kazanç elde etmesini de sağladı. Böylelikle Çin ve ABD'de tarımsal dönüşüm ve güncelleme ivme kazanırken, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni bir yol da açıldı" diye konuştu.

Xie, tarımın siyasallaştırılmaması ve "ticaret savaşının bedelini çiftçilerin ödememesi gerektiğini" vurguladı.

Büyükelçi, "Çin vatandaşlarının ve Çinli işletmelerin tarım arazisi satın almasının kısıtlanması, ulusal güvenlik bahanesiyle gerçekleştirilen tamamen siyasi bir manipülasyon eylemidir. Tamamen dayanaktan yoksun olan bu girişimin amacı, birkaç kişinin gündemlerine uygun şekilde Çin-ABD tarım işbirliğinin ele geçirilmesidir" dedi.

Xie, "Çin, kalkınmanın getirilerini ortaklaşa paylaşmak ve doğru yol olan kazan-kazan işbirliğine geri dönmek amacıyla iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak anlayışları hayata geçirmek, ekonomik ve ticari danışma mekanizmasından iyi şekilde yararlanmak, uzlaşı sağlamak, yanlış anlamaları gidermek ve işbirliğini güçlendirmek üzere ABD ile çalışmaya hazırdır" diye konuştu.

Köprü görevi gören ve özel bir misyon üstlenen her iki ülkedeki sektör birlikleri ve işletmelerin, yapıcı rol oynamaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Xie, "Daha fazla dostun bu girişime katılmasını temenni ediyorum. İstikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisi geliştirmek için birlikte çaba gösteren 'çiftçiler' olalım" ifadelerini kullandı.