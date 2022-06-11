Çin ve ABD Savunma Bakanları, Stratejik Güveni Artırma ve Farklılıkları Gerektiği Şekilde Yönetme Konusunda Anlaştı - Haberler

Çin Savunma Bakanı, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve tek Çin ilkesinin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu vurguladı. Wei, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma planının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

SİNGAPUR, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cuma günü iki ülkenin orduları arasındaki stratejik güveni artırma ve farklılıkları gerektiği şekilde yönetme konusunda anlaşmaya vardı. Singapur'da düzenlenen 19. Shangri-La Diyaloğu sırasında biraraya gelen iki savunma bakanı, iki ordunun devlet başkanlarının vardığı önemli uzlaşmayı uygulaması, yüksek düzeyli stratejik iletişimi sürdürmesi ve farklılıkları çatışma ve cepheleşmeye dönüştürmemesi gerektiği konusunda mutabakata vardı. Zamanımızın önemli trendlerinden olan barış ve kalkınmanın şu anda ciddi meydan okumalarla yüz yüze olduğunu vurgulayan Wei, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifinin, insanlığın krizlerin üstesinden gelmesi için doğru yolu belirlediğini ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için bölge ülkelerinin ortak çabalarının gerektiğini söyledi.

Wei, Çin'in ABD ile büyük devlet ilişkisi kurmayı umduğunu ve bu ilişkinin en önemli özelliğinin her iki ülkenin ortak çaba göstermesi gereken yön olan sağlam ve istikrarlı kalkınma olduğunu dile getirdi. Wei; ABD'nin, Çin'in kalkınma ve büyümesini rasyonel olarak görmesi ve Çin'e saldırmaktan, Çin'i karalamaktan, Çin'i kontrol ve baskı altına almaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin, Çin'in içişlerine karışmaması ve Çin'in çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyleyen Wei, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin ancak bu şekilde pozitif sonuçları olabileceğini vurguladı. Wei, iki ordu arasındaki istikrarlı ilişkilerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından can alıcı önemde olduğunu ve iki ordunun çatışma ve cepheleşmeden kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi. Wei, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve tek Çin ilkesinin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu vurguladı.

Wei, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma planının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Çin'in yakın zamanda ABD tarafından yapılan Taiwan'a silah satışı açıklamasına kararlı şekilde karşı çıktığını, bu açıklamayı güçlü şekilde kınadığını ve bu adımın, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını dile getiren Wei; Çin hükümeti ve ordusunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü çabayı kararlı şekilde önleyeceği ve ulusal birliği koruyacağı uyarısında bulundu. İki taraf, uluslararası ve bölgesel durum, Güney Çin Denizi ve Ukrayna krizine ilişkin konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Xinhua / Güncel