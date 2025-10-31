Haberler

Çin ve ABD Savunma Bakanları, ASEAN Toplantısında Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Malezya'daki ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı kapsamında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştü. Görüşmede, iki ülkenin liderlerinin stratejik mutabakatı ve buna dayalı ortaklık konuları ele alındı.

KUALA LUMPUR, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 12. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi.

Dong, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'de başarılı bir toplantı gerçekleştirdiğini ve bu toplantının Çin-ABD ilişkilerinin bir sonraki aşamasının istikrarlı gelişimi için stratejik rehberlik sağladığını söyledi.

Dong, her iki ülkenin savunma bakanlıklarının, iki devlet başkanının vardığı mutabakatı hayata geçirmek üzere somut adımlar atması ve eşitlik, saygı, barış içinde bir arada yaşama ve istikrarlı, ve olumlu gelişim temelinde ordular arası ilişki kurmak için çalışması gerektiğini belirtti.

Dong, ABD tarafının Çin'i kontrol altına almaya ve Çin'le çatışmaya girmeye çalışmayacağına dair verdiği sözü yerine getirmesi, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı net bir tavır alması ve Çin ile birlikte bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe olumlu katkı sağlamak üzere çalışması temennisini de dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
