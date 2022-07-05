Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu - Haberler

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Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu

Xinhua - Güncel
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Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin-ABD kapsamlı ekonomik diyaloğunda Çin tarafının başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın talebiyle kendisiyle Salı günü sabah saatlerinde bir video görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin-ABD kapsamlı ekonomik diyaloğunda Çin tarafının başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın talebiyle kendisiyle Salı günü sabah saatlerinde bir video görüşmesi yaptı. İki taraf, makro ekonomik durum ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı gibi konularda pragmatik ve samimi bir görüş alışverişinde bulundu. Taraflar arasındaki alışverişlerin yapıcı olduğu belirtildi. İki taraf, dünya ekonomisinin ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunması nedeniyle Çin'le ABD arasındaki makro politika iletişiminin ve koordinasyonunun güçlendirilmesinin son derece önemli olduğu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının ortaklaşa sürdürülmesinin, her iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olduğu konusunda mutabakata vardı. Çin tarafı, Çin'e yönelik ek tarifelerin ve ABD tarafının yaptırımlarının kaldırılması ve Çinli işletmelere adil muamelede bulunulması gibi konulardaki endişelerini dile getirdi. İki taraf iletişimi sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.

Xinhua / Güncel

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