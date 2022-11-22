Çin ve ABD'nin Savunma Bakanları Kamboçya'da İki Ülke Arasındaki İlişkileri Görüştü

SIEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'daki dokuzuncu ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Salı günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Siem Reap'te bir görüşmede bulundu.

Kamboçya'daki dokuzuncu ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe (sağda ikinci, önde), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin (soldan ikinci, önde) ile Austin'in talebi üzerine bir görüşme yapıyor, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Xiaowei/Xinhua)

SIEM REAP, 22 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'daki dokuzuncu ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Salı günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Siem Reap'te bir görüşmede bulundu. Görüşme Austin'in talebiyle gerçekleşti.

Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi hakkında Austin'e bilgi veren Wei, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, 17. G20 Zirvesi'ndeki görüşmelerinde Çin ile ABD'nin ilişkilerinin gelişim yönünü belirleyen bir dizi önemli konsensüse vardıklarını söyledi.

Wei, Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut durumdan Çin'in değil ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Çin Savunma Bakanı Wei, Çin'in iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ancak ABD tarafının Çin'in temel çıkarlarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

Bakan Wei, ABD'nin sözlerini ve vaatlerini yerine getirmesini, iki devlet başkanının vardığı konsensüsü gerçekten uygulamasını ve ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı gelişme yoluna geri döndürmek için Çin'e karşı rasyonel ve pragmatik politikalar benimsemesini umduğunu söyledi.

Wei, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaz ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Çin Savunma Bakanı, Taiwan'ın Çin'in Taiwan'ı olduğunu, Taiwan konusunun Çin halkının iç meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Wei, Çin ordusunun ulusal birliği kararlılıkla koruyacak omurgaya, güvene ve yeteneğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüşmeler sırasında iki taraf, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşmaları iki ordunun ciddiyetle uygulaması, iletişim ve teması sürdürmesi, kriz yönetimini ve kontrolünü güçlendirmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaya çalışması gerektiği görüşünü dile getirdi.

İki taraf ayrıca uluslararası ve bölgesel durum ile Ukrayna krizi, Güney Çin Denizi ve Kore Yarımadası gibi meseleler hakkında notlarını karşılaştırdı.