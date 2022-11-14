Çin ve ABD Liderleri İkili İlişkiler Konusunda Anlaşmaya Vardı ve Ukrayna Meselesini Görüştü

BALİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü çeşitli alanlarda ikili diyaloğun ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda bir dizi anlaşmaya vardı ve Ukrayna meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BALİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü çeşitli alanlarda ikili diyaloğun ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda bir dizi anlaşmaya vardı ve Ukrayna meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Endonezya'nın turistik adası Bali'deki G20 Zirvesi öncesinde biraraya gelen iki devlet başkanı, karşılıklı diplomatik ekiplerinin stratejik iletişimi sürdürmesi ve düzenli istişarelerde bulunması, mali ekiplerinin makroekonomik politikalar, ekonomik bağlar ve ticaret konusunda diyalog ve koordinasyonu sürdürmesi ve iki ülkenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. oturumu'nun başarılı olması için birlikte çalışması konularında anlaşmaya vardı.

İki lider ayrıca halk sağlığı, tarım ve gıda güvenliği alanlarında diyalog ve işbirliğinin yürütülmesi konusunda bir ortak anlayışa ulaştıkları gibi daha fazla konuda çözümün desteklenmesi için Çin-ABD ortak çalışma grubundan en iyi şekilde yararlanılması konusunda da anlaştılar. Ayrıca halklar arasında değişimlerin çok önemli olduğu konusunda anlaştılar ve bu tür alışverişin tüm kesimler arasında yaygınlaşmasını teşvik etme taahhüdünde bulundular.

Xi, Ukrayna krizine ilişkin olarak, Çin'in bu ülkedeki mevcut durumdan son derece endişe duyduğunu vurguladı. Xi, krizin patlak vermesinden kısa süre sonra ne yapılmasına dair dört noktaya ve kısa süre önce önerdiği uluslararası toplumun birlikte yapması gereken dört şeye dikkat çekti.

Xi, Ukrayna'daki gibi küresel, iç içe girmiş bir krizle karşı karşıya kalırken, üç nokta üzerinde ciddi düşünmenin önemli olduğunu söyledi. Birincisi, çatışmalar ve savaşlar kazananı doğurmaz, ikincisi karmaşık meselede basit bir çözüm yoktur ve üçüncüsü, büyük ülkeler arasındaki çatışmadan kaçınılmalıdır.

Xi, Çin'in başından beri barıştan yana olduğunu ve barış görüşmelerine teşvik etmeye devam edeceğini söyledi. Çin, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasını destekliyor ve sabırsızlıkla beklerken, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya ile kapsamlı diyalog yürütmesini umut ediyor.

Her iki devlet başkanı da görüşmelerini derinlemesine, samimi ve yapıcı olarak niteledi. Ekiplerine varılan önemli ortak anlayışları acilen takip edip ve uygulamaları yerine getirmelerinin yanı sıra, istikrarlı gelişiminin sağlanması için Çin-ABD ilişkilerinin tekrar rayına oturtacak somut adımlar atmaları talimatı verdiler.

İki devlet başkanı düzenli temasları sürdürme konusunda da anlaştı.