Çin ve ABD İlişkilerinde Umutlu Mesaj

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin'le çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında İsveç'te gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret görüşmelerinin son turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, iki ülke liderlerinin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakat doğrultusunda ABD'nin, Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasına tam işlerlik kazandırmak üzere Çin tarafıyla çalışmasını beklediklerini belirtti.

Sözcü, iki tarafın eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde uzlaşıyı artırabileceğini, yanlış anlamaları azaltabileceğini, işbirliğini güçlendirebileceğini ve diyalog ve iletişim yoluyla daha fazla kazan-kazan sonucu elde etmek için çaba gösterebileceğini ifade etti.

İki ülkenin ekonomi ve ticaret ekipleri, 28-29 Temmuz tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de görüşmelerde bulunmuştu.