Çin ve ABD İlişkileri Üzerine Temaslar Güçleniyor

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşme hakkında cumartesi günü gazetecilere bilgi verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, cuma günü ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ilgili toplantılar sırasında Rubio ile bir araya gelmişti.

Wang, her iki tarafın da Çin-ABD ilişkilerinin, her iki ülkeyi ilgilendiren ve tüm dünyayı etkileyen, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu bildiğini söyledi.

Wang, her iki tarafın ortak odak noktasının, iki devlet başkanının ulaştığı önemli mutabakatı somut politika ve eylemlere dönüştürmek, Çin ve ABD gibi iki dev geminin rotasından sapmaması, hız kaybetmemesi veya çarpışmaması olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, toplantının yapıcı geçtiğini ve her iki tarafın da karşılıklı saygı ruhu içinde eşit bir diyalog yürüttüğünü söyledi.

Wang, Çin tarafının Çin-ABD ilişkileri konusundaki ilkesel tutumunu kapsamlı bir şekilde açıkladığını ve bunun ABD tarafının Çin'i daha iyi anlamasını sağladığını ve iki ülkenin diplomatik ekiplerinin sonraki adımları için zemin hazırladığını söyledi.

Wang, toplantıyı şu sözlerle özetledi: temasları güçlendirmek, yanlış değerlendirmeleri önlemek, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini genişletmek.

Wang, tarihsel evrim ve insanlık genelinden bakıldığında, Çin ve ABD'nin geniş ortak çıkarları olduğunu ve işbirliği için geniş bir alan olduğunu belirtti.

Her iki tarafın da yeni dönemde doğru bir şekilde geçinmenin yolunu bulma sorumluluğu ve imkanı olduğunu söyleyen Wang, bunun her iki ülkenin halkları için bir nimet ve dünyadaki tüm ülkelerin umudu olacağını belirtti.