Çin: Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Sağlıklı ve İstikrarlı Gelişimi İçin ABD ile Çalışmaya Hazırız

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD ile birlikte ikili ekonomik ve ticari ilişkileri sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için çalışmaya istekli olduklarını açıkladı. Yaklaşan Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerinin önemi vurgulandı.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini sürdürmek üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında yaklaşmakta olan Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerinin altıncı turu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

He, iki tarafın da Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizması aracılığıyla her düzeyde iletişimi sürdürdüğünü belirtti.

He, iki ülke liderlerinin 2025 yılında Busan'da gerçekleştirdikleri görüşmede ve 4 Şubat'taki telefon konuşmasında vardıkları mutabakatın korunması için ABD tarafıyla koordinasyon içinde hareket etmeye istekli olduklarını ifade etti.

He, her iki ülkeye ve dünyaya daha fazla fayda sağlamak amacıyla, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, tatbiki işbirliğini artırmak ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini sürdürmek üzere ABD tarafıyla eşit istişare temelinde çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
