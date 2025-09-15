Haberler

Çin ve ABD Heyetleri Madrid'de Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri Yapıyor
Çin ve ABD heyetleri, Madrid'de ekonomi ve ticaret konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi uygulamaları ve TikTok gibi konular ele alındı.

MADRİD, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de ekonomi ve ticaret görüşmelerini sürdürdü.

Heyetler, ilk olarak pazar günü İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın bulunduğu Santa Cruz Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada tarafların ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
