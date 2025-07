Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerini Geliştirmek İçin İletişimi Sürdürüyor

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ve ABD'nin çeşitli düzeylerde yakın ekonomik ve ticari iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD Ticaret Bakanı ile diğer üst düzey ticaret yetkililerinin ağustos ayı başlarında Çinli müzakerecilerle bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

He, her iki ülkenin ekonomi ve ticaret ekiplerinin mayıs ayından bu yana Çin ve ABD devlet başkanları arasında varılan mutabakat çerçevesinde Cenevre ve Londra'da üst düzey ekonomik ve ticari görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı. Görüşmeler sonucu Cenevre'de mutabakata varıldığı, Londra'da ise çerçeve oluşturulduğunu belirten He, varılan sonuçların ticari ilişkileri istikrara kavuşturduğunu, ekiplerinse bu sonuçları uygulamak için çalıştığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalmasını ve diyalog ve iletişimi güçlendirmeye devam ederken Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını iyi şekilde kullanmasını temenni ettiklerini söyledi.

He, ABD'ye istikrarlı, sağlıklı, sürdürülebilir Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini teşvik etmek ve küresel ekonomik kalkınmaya daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmak üzere iki ülke liderleri arasındaki son telefon görüşmelerinde varılan önemli mutabakatı hayata geçirme konusunda somut adımlar atma çağrısı da yaptı.