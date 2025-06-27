Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Derinleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, ABD ile ekonomik işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını, her iki ülke ve dünya için faydalı olmayı amaçladıklarını belirtti. İki ülke arasında yapılan görüşmelerde önemli mutabakatlara varıldığı ifade edildi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile ekonomik ve ticari ilişkileri sürdürerek, her iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Liao ile Harvard Üniversitesi'nden Profesör Graham Allison arasında 20 Haziran'da gerçekleştirilen görüşmede taraflar, Çin-ABD ilişkileri, ikili ekonomik ve ticari bağlar ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Liao, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde Çin ve ABD ekonomi ve ticaret ekiplerinin Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde bir uzlaşıya ulaştığını ve Londra'da bu sonuçları sağlamlaştırmak üzere ilkesel bir anlaşmaya vardığını belirtti. Liao, söz konusu gelişmelerin Çin-ABD ilişkilerinin ve ekonomik ve ticari bağların istikrara kavuşturulmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurgulayan Liao, her iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlamak üzere eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile ekonomik ve ticari alışverişlerini sürdürmeye hazır oldukları belirtti.

Allison ise ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu ve iki tarafın da iletişimi sürdürüp derinleştirmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Çin'in ekonomik dönüşümü ilerletme, açılımı genişletme ve eşit ve adil bir pazar ortamı oluşturma konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini belirten Allison, ABD ve Çin ekonomilerinin yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılığı göz önüne alındığında, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin ve dünyanın ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Premier Lig'den sürpriz talip! Teklifi 5 dakika bile düşünmedi
Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti

Süper Lig'in yıldızı, İran'daki savaş nedeniyle transferini iptal etti
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.