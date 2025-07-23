Çin ve ABD Ekonomik Görüşmeleri İçin Tarih Belirlendi

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in, 27-30 Temmuz tarihleri arasında İsveç'te karşılıklı mutabakata varıldığı üzere ABD ile ekonomik ve ticari görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada iki ülke liderleri arasında 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde varılan mutabakatı hatırlatarak tarafların, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını etkin şekilde kullanacağını söyledi.

Sözcü ayrıca tarafların karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde ortak ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konulara yönelik istişareleri sürdüreceğini ifade etti.