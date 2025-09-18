Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri: İşbirliğinde Yeni Bir Başlangıç

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin ile ABD arasında 14-15 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmeleri, rasyonel diyaloğun iki tarafın da çıkarlarına hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Söz konusu toplantı sırasında samimi, derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulunan Çin ve ABD heyetleri, TikTok'la ilgili konuların işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulması, yatırım engellerinin azaltılması ve ilgili ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda temel bir çerçeve mutabakatına ulaştı.

Çin, TikTok konusunda net ve tutarlı bir tutum sergiliyor. Bu kapsamda hem teknolojinin hem de ekonomi ve ticaretle ilgili konuların araçsallaştırılıp silah haline getirilmesine karşı çıkan Çin, ulusal çıkarlarını ve yurtdışındaki Çin sermayeli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurguluyor.

Madrid'deki görüşmelerde Çin tarafı, ilkeleri, şirketlerin çıkarları veya uluslararası eşitlik ve adalet pahasına hiçbir anlaşma peşinde olmayacaklarını vurguladı. Çin heyeti, ülkelerinin ulusal çıkarları ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve teknoloji ihracı onayını ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca yürüteceğini belirtti. Çin heyeti, ayrıca Çin hükümetinin, işletmelerin iradesine tam olarak saygı gösterdiğini ve iş görüşmelerini piyasa ilkelerine uygun şekilde eşit koşullarda yürütme konusunda bu işletmeleri desteklediğini de ifade etti.

Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmeleri, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği şeklindeki temel ilkelerden asla uzaklaşmamalıdır. Çin, kendi değerlendirmesi sonucunda mutabakatın karşılıklı çıkarlara hizmet edeceği sonucuna ulaştığı için ABD'yle söz konusu mutabakata varmıştır.

Görüşmelerde varılan sonuçlar zorluklar sonucu elde edilmiş olsa da bu sonuçların dayandığı temel, kırılganlığını sürdürüyor. Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen çok sayıda ekonomik ve ticari istişare turuna rağmen ABD, Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarını genişletmeyi sürdürüyor. ABD tarafı, bir yandan Çin'e ABD'nin endişelerini dikkat alma çağrısı yaparken diğer yandan Çinli işletmeleri sürekli baskı altında tutmaya devam edemez. Bu türden çelişkili uygulamalar, işbirliği atmosferini ciddi şekilde zedelemekten ve zorlukla elde edilen diyalog sonuçlarını aşındırmaktan başka işe yaramaz.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özünde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları bulunuyor. Hem Çin hem de ABD, işbirliğinden kazançlı, cepheleşmedense zararlı çıkar.

ABD'nin Madrid'deki görüşmelerde varılan temel çerçeve mutabakatını yeni bir başlangıç noktası olarak kabul etmesi, Çin'le aynı doğrultuda yürümesi, somut eylemlerle samimiyetini ortaya koyması, en kısa sürede Çin'e yönelik kısıtlamaları kaldırması, Çinli işletmelere yönelik baskılarına son vermesi ve zorluklarla elde edilen diyalog sonuçlarını koruma yönünde birlikte çalışması bekleniyor.

Washington, ileriye dönük olarak ikili ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından tam anlamıyla yararlanmak, bir yandan farklılıkları çözüme kavuştururken diğer yandan ortak zemini genişletmeyi sürdürmek ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini yeniden sağlam, istikralı ve sürdürülebilir gelişim çizgisine oturtmak üzere Beijing'le çalışmaya devam etmelidir.