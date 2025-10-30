Çin ve ABD Ekonomi Görüşmelerinde Olumlu Sonuçlar

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD heyetlerinin, kısa süre önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği ekonomi ve ticaret görüşmelerinde ulaşılan sonuçları açıkladı.

Bakanlık sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada ABD tarafının, yüzde 10 düzeyindeki sözde "fentanil gümrük vergilerini" iptal edeceğini ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden gelenler de dahil olmak üzere Çin mallarına getirilen yüzde 24 oranındaki karşılıklı gümrük vergilerini bir yıl daha askıya alacağını söyledi.

Çin'in de ABD'nin söz konusu gümrük vergilerine yönelik karşı önlemlerinde bu doğrultuda düzenlemelere gideceğini kaydeden sözcü, iki tarafın gümrük vergisi muafiyetine yönelik belli önlemleri uzatmaya devam etme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Buna göre ABD, "kuruluş listesi" kapsamındaki ihracat kısıtlamalarını, listedeki bir ya da daha fazla şirketin en az yüzde 50 hissesine sahip olduğu iştiraklere de genişleten 29 Eylül'de duyurduğu yeni kuralın uygulanmasını bir yıl süreyle askıya alacak. Çin ise 9 Ekim'de duyurduğu ilgili ihracat kontrol önlemlerinin uygulanmasını bir yıl süreyle askıya alacak ve bu konudaki planları inceleyip iyileştirecek.

ABD, 301. Madde soruşturması kapsamında Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan önlemlerin uygulanmasını bir yıl süreyle askıya alırken, Çin de buna karşılık ABD'nin askıya alma kararının yürürlüğe girmesinin ardından ABD'ye yönelik karşı önlemlerinin uygulanmasını bir yıl süreyle askıya alacak.

Açıklamada iki tarafın fentanil konusunda uyuşturucuyla mücadelede işbirliği yapılması, tarım ürünleri ticaretinin genişletilmesi ve ilgili işletmeleri ilgilendiren bireysel vakaların ele alınması gibi konularda da uzlaşıya vardığı kaydedildi.

Ayrıca iki tarafın Madrid'deki ekonomi ve ticaret görüşmelerinin sonuçlarını teyit ettiği belirtildi. Bu bağlamda ABD tarafı, yatırım gibi alanlarda olumlu taahhütlerde bulunurken, Çin de TikTok ile ilgili sorunları ABD ile uygun şekilde çözeceğini teyit etti.

Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan sözcü, görüşmelerin, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkelerinin el üstünde tutulması ve diyalog ve işbirliği yapılması yoluyla iki tarafın sorunlara çözüm bulabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu sonuçların zor kazanıldığına dikkat çeken sözcü, sonuçların ortaklaşa uygulanmasını sağlamak ve hem ikili ekonomik ve ticari işbirliğine hem de dünya ekonomisine daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmak üzere ABD tarafı ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.